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Неизвестный житель Ярославля спас мужчин, пытавшихся переплыть Волгу

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13:41   11 Сентября 2019
Россия

Неизвестный житель Ярославля спас мужчин, пытавшихся переплыть Волгу

Неизвестный житель Ярославля спас мужчин, пытавшихся переплыть Волгу

Неизвестный житель Ярославля спас мужчин, пытавшихся переплыть реку и застрявших ровно на середине. Происшествие случилось в минувший вторник, 10 сентября, на реке Волге. 

Ярославцы, прогуливающиеся по набережной, увидели в реке двух мужчин, которые пытались переплыть на другой берег, но по всей видимости у них закончились силы. Мужчины находились на водном пространстве, которое предназначено для движения судов прямо посередине Волги.

На помощь бросился один из местных жителей, который на аквабайке отправился к мужчинам и доставил их на причал. Кто-то из очевидцев вызвал скорую, но поблагодарить спасателя мужчины не успели, так как он уже уехал.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ярославль #общество #волга

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