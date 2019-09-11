Неизвестный житель Ярославля спас мужчин, пытавшихся переплыть Волгу

Неизвестный житель Ярославля спас мужчин, пытавшихся переплыть реку и застрявших ровно на середине. Происшествие случилось в минувший вторник, 10 сентября, на реке Волге.

Ярославцы, прогуливающиеся по набережной, увидели в реке двух мужчин, которые пытались переплыть на другой берег, но по всей видимости у них закончились силы. Мужчины находились на водном пространстве, которое предназначено для движения судов прямо посередине Волги.

На помощь бросился один из местных жителей, который на аквабайке отправился к мужчинам и доставил их на причал. Кто-то из очевидцев вызвал скорую, но поблагодарить спасателя мужчины не успели, так как он уже уехал.