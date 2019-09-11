Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сбербанк может снизить ставки по ипотеке в 2019 году, сообщил Греф

Сбербанк может снизить ставки по ипотеке в 2019 году, сообщил Греф

 Лавров отказался «гадать», как повлияет отставка Болтона на отношения с США

Лавров отказался «гадать», как повлияет отставка Болтона на отношения с США
Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

 Депутатская неприкосновенность на Украине отменена

Депутатская неприкосновенность на Украине отменена
ЛНА генерала Хафтара в Ливии заявили о смерти 200 солдат Сарраджа

ЛНА генерала Хафтара в Ливии заявили о смерти 200 солдат Сарраджа

 Лед в Арктике в августе стаял на треть больше обычного

Лед в Арктике в августе стаял на треть больше обычного
Сбербанк может снизить ставки по ипотеке в 2019 году, сообщил Греф

Сбербанк может снизить ставки по ипотеке в 2019 году, сообщил Греф

 Лавров отказался «гадать», как повлияет отставка Болтона на отношения с США

Лавров отказался «гадать», как повлияет отставка Болтона на отношения с США
Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

 Депутатская неприкосновенность на Украине отменена

Депутатская неприкосновенность на Украине отменена
ЛНА генерала Хафтара в Ливии заявили о смерти 200 солдат Сарраджа

ЛНА генерала Хафтара в Ливии заявили о смерти 200 солдат Сарраджа

 Лед в Арктике в августе стаял на треть больше обычного

Лед в Арктике в августе стаял на треть больше обычного
13:56   11 Сентября 2019
Россия

Число автобусов с аудиогидом «Культурный маршрут» в Петербурге выросло

Число автобусов с аудиогидом «Культурный маршрут» в Петербурге выросло

Проект «Культурный маршрут» на данный момент объединяет 13 автобусных маршрутов в Петербурге. На них доступна бесплатная услуга аудиогида, который содержит информацию о 170 достопримечательностях, пишут «Невские новости».

Аудиогидом могут воспользоваться пассажиры автобусов № 1, 3, 6, 7, 22, 24, 27, 46, 54, 100, 128, 158, 181. 

Сервис был запущен в 2016 году и изначально поддерживался лишь на пяти маршрутах. Теперь их стало больше, а информация — обширнее. Аудиогид рассказывает как о достопримечательностях, находящихся в центре города, так и о других районах Петербурга. 

Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь с собой смартфон, наушники и скачать бесплатное приложение. В течение этого года программа аудиогида была прослушана более 47 тысяч раз.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#петербург #туризм #культура #аудиогид

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...