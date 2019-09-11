Число автобусов с аудиогидом «Культурный маршрут» в Петербурге выросло

Проект «Культурный маршрут» на данный момент объединяет 13 автобусных маршрутов в Петербурге. На них доступна бесплатная услуга аудиогида, который содержит информацию о 170 достопримечательностях, пишут «Невские новости».

Аудиогидом могут воспользоваться пассажиры автобусов № 1, 3, 6, 7, 22, 24, 27, 46, 54, 100, 128, 158, 181.

Сервис был запущен в 2016 году и изначально поддерживался лишь на пяти маршрутах. Теперь их стало больше, а информация — обширнее. Аудиогид рассказывает как о достопримечательностях, находящихся в центре города, так и о других районах Петербурга.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь с собой смартфон, наушники и скачать бесплатное приложение. В течение этого года программа аудиогида была прослушана более 47 тысяч раз.