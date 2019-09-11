Медведев назвал ситуацию с личными данными россиян «тонкой историей»

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости навести порядок в сфере сбора личных данных россиян — в этой области до сих пор много нарушений.

Глава Кабмина отметил, что зачастую сбор личной информации становится злоупотреблением конкретными правами. Он уверен, что «в этом плане нужно наводить порядок».

«Такая тема, как личные данные, — это действительно очень тонкая история. Их собирает кто угодно и, казалось бы, это все в благих целях, а на самом деле, что с этим происходит одному Богу известно», — отметил Медведев в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, проблема с безопасностью личных данных является одной из наиболее актуальных. В начале июля личные данные 14 тысяч жителей Эстонии попали в открытый доступ — это стало самой масштабной подобной утечкой по стране.

В мае личная информация 49 миллионов профилей в соцсети Instagram появилась в открытом доступе через базу данных сервиса Amazon. Ранее крупнейший скандал, связанный с неправомерным использованием личных данных, разгорелся весной в США: корпорацию Facebook обвинили в использовании пользовательских данных для регулирования рынка и давления на своих партнеров.