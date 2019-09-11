Депутат ЗакСа отметил умение Беглова принимать волевые решения

Результаты губернаторских выборов в Санкт-Петербурге, которые прошли в Единый день голосования 8 сентября, были окончательно утверждены Горизбиркомом в среду 11 сентября.

Победу в борьбе за пост главы города со значительным отрывом от соперников одержал действующий губернатор Александр Беглов, набравший 64,43% голосов избирателей. Однако и до завершения подсчета голосов было ясно, превосходство главы региона над другими кандидатами, которые в ходе избирательной кампании провозглашали лозунги и говорили о необходимости борьбы с чем-либо, в то время как Беглов вел напряженную работу по улучшению жизни горожан, отчитывался по результатам и строил конкретные планы на будущее, подкрепляя эти планы соображениями, как они будут реализовываться и на какие средства.

По словам депутата петербургского Заксобрания Алексея Цивилева, Беглов уже проявил себя не просто крепким хозяйственником, но и политиком, способным вернуть Петербург на федеральный уровень, путем привлечения внимания центра к проблемам Северной столицы.

Мнение парламентария в среду приводит информационное агентство «Слово и дело».

«Горожане и депутаты очень ждут поддержки инфраструктуры, городских дорог, станций метро. Это касается и объектов культуры, но не в центре, а именно на периферии. Это все требует в том числе федеральной поддержки, и мы очень надеемся на Беглова, потому что он – член Совета по безопасности страны, то есть федеральный политик», - отметил депутат, добавив, что связи Беглова помогут городу привлечь федеральную поддержку.

В качестве примера того, как Беглов показал свою способность принимать волевые решения Цивилев напомнил о разрешении им старой проблемы парка Малиновка, в Красногвардейском районе, а также о недавнем открытии новых станций метро. Несмотря на то, что решение не пускать пока петербуржцев на новые станции, было не выгодно Беглову, как политику, он показал, что для него хозяйственная сторона вопроса имеет большее значение.

Также депутат отметил и общение Александра Беглова с горожанами в социальной сети «ВКонтакте». Именно этот шаг – использование всех каналов связи с населением, позволило Беглову показать себя руководителем, идущим в ногу с современными тенденциями, а это – признак самых успешны губернаторов по всей стране.

«Самое плохое для политика – это безразличие: уметь красиво говорить, но ничего не делать, ошибаться, но не признавать ошибок. А Беглов, даже если где-то сделал что-то не так, показал себя живым человеком, и это главное для людей», - отметил депутат, добавив, что Беглову даже не нужно было агитировать за себя – он просто нравится горожанам, они верят ему.

Именно поэтому, заключил Цивилев, не удивительно, что петербуржцы поддержали Беглова на выборах – просто они увидели, что с таким губернатором город будет развиваться в интересах его жителей.