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13:21   11 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Депутатская неприкосновенность на Украине отменена

Депутатская неприкосновенность на Украине отменена

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года, следует из данных на сайте парламента Украины 11 сентября.

Напомним, что депутаты Верховной Рады утвердили законопроект в окончательном чтении 3 сентября. Положительно проголосовали 373 парламентария.

Стоит отметить, что депутатская и судейская неприкосновенности были закреплены в Конституции Украины. Для внесения правок в Основной закон парламентариям пришлось пройти определенную процедуру, которая занимает продолжительное время. Так, инициатива была направлена в Конституционный суд. После получения положительного решения, законопроект в первом чтении должно было поддержать минимум 226 депутатов, а во втором — не менее 300.

Закон инициировали еще в 2017 году. В КС направили два законопроекта — от президента (тогда им был Петр Порошенко) и парламента. Теперь депутатов могут задержать, арестовать или привлечь к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады.

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Автор: Анна Манц
#украина #депутатская неприкосновенность #зеленский

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