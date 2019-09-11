Россияне стали реже пить алкоголь

Потребление алкоголя в России снизилось до 9,7 литра на человека в год. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай в среду, 11 сентября.

«Это все еще немало, но это не 18 литров, как было раньше», — говорится в сообщении.

По его словам, меры, которые принимаютс по снижению потребления алкоголя в России, дают реальный эффект. Об этом свидетельствуют не только данные продаж, но и динамика заболеваний, связанных с избыточным потреблением алкоголя

Сегодня отмечается Всероссийский день трезвости.