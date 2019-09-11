Медведев выступил за создание более гибкого трудового графика
Российский премьер Дмитрий Медведев предложил разработать более гибкий трудовой график для россиян. Речь об этом зашла в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия-24».
Глава кабмина считает, что действующее трудовое законодательство не соответствует реалиям сегодняшнего времени.
Медведев уверен, что можно построить рабочий график таким образом, чтобы человек был занят, например четыре дня в неделю. Либо меньшее количество часов каждый день.
«Эту гибкость, мне кажется, и необходимо внедрить в законодательство», — сказал премьер.