Медведев выступил за создание более гибкого трудового графика

Российский премьер Дмитрий Медведев предложил разработать более гибкий трудовой график для россиян. Речь об этом зашла в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия-24».

Глава кабмина считает, что действующее трудовое законодательство не соответствует реалиям сегодняшнего времени.

Медведев уверен, что можно построить рабочий график таким образом, чтобы человек был занят, например четыре дня в неделю. Либо меньшее количество часов каждый день.