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13:27   11 Сентября 2019
Россия

Медведев выступил за создание более гибкого трудового графика

Медведев выступил за создание более гибкого трудового графика

Российский премьер Дмитрий Медведев предложил разработать более гибкий трудовой график для россиян. Речь об этом зашла в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия-24».

Глава кабмина считает, что действующее трудовое законодательство не соответствует реалиям сегодняшнего времени.

Медведев уверен, что можно построить рабочий график таким образом, чтобы человек был занят, например четыре дня в неделю. Либо меньшее количество часов каждый день.

«Эту гибкость, мне кажется, и необходимо внедрить в законодательство», — сказал премьер.

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Автор: Виктория Разумовская
#медведев #общество #работа #трудовое законодательство

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