Минэнерго расценило реализацию инвестпроектов в СЗФО как хищение средств

Минэнерго РФ зафиксировало факт хищения средств во время реализации инвестиционных проектов на объектах электроэнергетики в СЗФО. Об этом 11 сентября заявил директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак.

По словам Грабчака, в субъектах были реализованы проекты, которые не вошли в утвержденные инвестиционные программы. При этом, отметил он, эти проекты финансировались из тарифных источников, что расценивается как хищение.

«Нами это расценивается как нецелевое использование средств при реализации инвестиционных проектов. Причем максимальное количество проектов у нас попало в Ленэнерго, это 328 проектов, в МРСК Северо-Запада это 381 проект», — сказал Грабчак.

Он подчеркнул, что нецелевое расходование в некоторых случаях уходит, когда компании редактируют свои инвестиционные программы. Грабчак заявил, что так бывает, если из инвестпрограммы реализация проекта переносится с одного года в следующий.

Грабчак призвал компании максимально сократить отставание от сроков и напомнил, что соответствующие материалы будут переданы в органы внутренних дел, занимающиеся такими инцидентами.