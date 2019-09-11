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13:14   11 Сентября 2019
Россия

РПЦ поддержала идею Минздрава ограничить продажу алкоголя лицам моложе 21 года

РПЦ поддержала идею Минздрава ограничить продажу алкоголя лицам моложе 21 года

Русская православная церковь солидарна с предложением запретить продажу крепкого алкоголя лицам, не достигшим 21 года. Об этом заявил председатель синодального отдела Московской патриархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда 11 сентября.

Он напомнил, что речь идет о продаже спиртных напитков, крепость которых превышает 16,5 градусов. 

«То есть сухие вина под это не подпадают», — заметил глава отдела.

По его словам, водка — это оружие, но «не всегда». Человек с возрастом учится обращаться с этим «оружием».

«Если родитель жаждет, чтобы дети до 21 года все-таки попробовали водку — пусть купят и дадут», — предложил он.

РПЦ поддержала идею Минздрава ограничить продажу алкоголя лицам моложе 21 года

Напомним, что с предложением ограничения продажи крепких спиртных напитков выступило министерство здравоохранения. Инициативу поддержали ряд ведомств, за исключением Минфина. Глава Минздрава Вероника Скворцова ранее выразила надежду, что законопроект примут в ближайшее время.

11 сентября в России проходит Всероссийский день трезвости под эгидой РПЦ и ведомства здравоохранения. Первое празднование даты прошло в 1911 году в Санкт-Петербурге, а с 1914 года праздник стал регулярным. Во времена СССР от традиции отказались, ее возобновили в 2005 году по инициативе Русской православной церкви. Стоит отметить, что День трезвости не имеет статус государственного.

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Автор: Анна Манц
#алкоголь #рпц #минздрав

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