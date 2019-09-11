Российский премьер-министр Дмитрий Медведев похвалил сыр российских аграриев. В интервью на телеканале «Россия-24» Медведев заявил, что сыр, который производят аграрии нашей страны, «весьма неплохой».

Ведущий в ходе беседы сказал Медведеву, что на полках российских магазинов еще нескоро появится сыр из Франции, так как местные фермеры просят не снимать санкции в отношении этой страны. Дмитрий Медведев подтвердил, что фермеры России действительно выпускают неплохой сыр, который соответствует стандартам нашей страны и Европы. По словам Медведева, этот факт является совершенно нормальным.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что санкции против России ведут к потере прибыли для других стран. Чиновник уверен, что от ограничений страдают и те, кто их ввел, а не только то государство, в отношении которого санкции вступили в силу. Кроме того, Медведев подчеркнул, что темпы роста мировой экономики снижаются.