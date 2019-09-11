Инвестиции в экономику РФ могут увеличиться на 50%, заявили в РФПИ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прогнозировал увеличение притока иностранных инвестиций в российскую экономику на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Дмитриев отметил, что Россия столкнулась с большим количеством «геополитических вызовов», в том числе с падением цен на нефть — это и вызвало «некий отток» инвестиций.

«Но мы видим, что ситуация изменилась благодаря четким действиям президента, председателя правительства, правительства, мы видим восстановление инвестиций. В этом году, по нашим прогнозам, приток иностранных инвестиций будет на 50% больше, чем в прошлом году», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в Итало-российской торговой палате заявили об увеличении итальянских инвестиций в РФ, в ближайшее время ожидается дойти до показателя в десять миллиардов евро. В июле также сообщалось о намерении Индии и России возобновить работу над двусторонним соглашением о защите инвестиций и модернизировать документ так, чтобы избежать двойного налогообложения.