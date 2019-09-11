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13:16   11 Сентября 2019
Россия

Мужчина погиб, упав на рельсы московского метро

Мужчина погиб, упав на рельсы московского метро

Молодой человек упал на рельсы на станции «Университет» на Сокольнической линии столичного метро.

Об этом в среду сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене, отмечая, что в результате несчастного случая мужчина погиб.

«Около 11:15 на станции метро «Университет» Сокольнической линии Московского метрополитена молодой человек упал с платформы на жесткий путь», - говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за инцидента на время было остановлено движение поездов на отрезке от станции «Юго-Западная» до «Спортивной» в направлении к центру.

Вызванные на место происшествия медики констатировали смерть упавшего на рельсы пассажира.

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Автор: Александр Люблинский
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