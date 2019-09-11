Мужчина погиб, упав на рельсы московского метро

Молодой человек упал на рельсы на станции «Университет» на Сокольнической линии столичного метро.

Об этом в среду сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене, отмечая, что в результате несчастного случая мужчина погиб.

«Около 11:15 на станции метро «Университет» Сокольнической линии Московского метрополитена молодой человек упал с платформы на жесткий путь», - говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за инцидента на время было остановлено движение поездов на отрезке от станции «Юго-Западная» до «Спортивной» в направлении к центру.

Вызванные на место происшествия медики констатировали смерть упавшего на рельсы пассажира.