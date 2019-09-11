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14:53   11 Сентября 2019
Россия

Эсеры объяснили «прятки» победившего в МГД кандидата телефонными атаками

Эсеры объяснили «прятки» победившего в МГД кандидата телефонными атаками

Победивший на выборах в Московскую городскую думу по округу №3 (районы Митино, Щукино и Покровское-Стрешнево) 31-летний Александр Соловьев от «Справедливой России» временно спрятался из-за повышенного к себе внимания. Об этом «Политике Сегодня» сообщила сотрудница аппарата «СР» в Москве, которая отказалась назвать свое имя. 

На загадочную фигуру кандидата от эсеров обратили внимание «Открытые медиа», принадлежащие сбежавшему из РФ олигарху Михаилу Ходорковскому. Интерес этого СМИ объясним: Соловьева поддержал блогер Алексей Навальный в своем так называемом «Умном голосовании». А этот проект рассорил некогда соратников Ходорковского и Навального. Впрочем, теперь даже представитель команды Навального в Москве сомневается в том, что Соловьев существует на самом деле. 

Дело в том, что до молодого политика никто не может дозвониться. Его личная страница во «ВКонтакте» не похожа на страницу кандидата в депутаты: никакой агитации и выражения своей позиции по острым вопросам. Зато очень подробно расписаны любимые музыкальные группы и видеоигры. В соцсеть Соловьев заходил накануне выборов - 7 сентября. 

В «Справедливой России» объяснили «прятки» победившего в МГД кандидата телефонными атаками

9 сентября на странице Соловьева появились поздравления с победой, на которые он не ответил. 

«Политика Сегодня», как и другие, не смогла дозвониться по мобильному победившему кандидату. Телефон выключен.  

«Телефон у него отключен,  — подтвердила сотрудница аппарата «СР».  —   Потому что его атакуют. Никаких других способов связаться с ним нет».  

Узнав, что Соловьева уже считают фейком, аппаратчица справедливороссов вскипела:

«Да что ж такое-то? Откуда берется информация, что человека  не существует? Если у него телефон выключен, то все? Уже его нет? Кошмар какой! Зайдите на сайт! Вчера он встречался не только с Мироновым. Была встреча с руководством регионального отделения, со студентами педагогического института. На фотографиях это он, поверьте!»

Фото Соловьева, размещенные на сайте «Справедливой России» от вчерашнего дня совпадают с его фото из соцсети. 

В «Справедливой России» объяснили «прятки» победившего в МГД кандидата телефонными атаками

На вопрос, будет ли новоявленный депутат и дальше прятаться от общественности, в «СР» ответили категорическим отрицанием.  

«Он будет открыт, когда примет мандат!» —  заверили в партии.

Всего от эсеров в Мосгордуму прошли три кандидата. «Справедливая Россия» впервые будет представлена в столичном парламенте. 

Помимо «СР» места в Мосгордуме седьмого созыва получат члены «Единой России» (25 кресел) , КПРФ (13 мандатов), «Яблоко» (три места).

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #выборы #справедливая россия #общество #мосгордума

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