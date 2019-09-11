Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Неизвестный житель Ярославля спас мужчин, пытавшихся переплыть Волгу

Неизвестный житель Ярославля спас мужчин, пытавшихся переплыть Волгу

 Россияне стали реже пить алкоголь

Россияне стали реже пить алкоголь
Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

 Депутатская неприкосновенность на Украине отменена

Депутатская неприкосновенность на Украине отменена
UNWTO рассчитывает, что визы канут в Лету в течение десяти лет

UNWTO рассчитывает, что визы канут в Лету в течение десяти лет

 МИД РФ совместно с ОБСЕ организует конференцию по защите журналистов

МИД РФ совместно с ОБСЕ организует конференцию по защите журналистов
Неизвестный житель Ярославля спас мужчин, пытавшихся переплыть Волгу

Неизвестный житель Ярославля спас мужчин, пытавшихся переплыть Волгу

 Россияне стали реже пить алкоголь

Россияне стали реже пить алкоголь
Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

 Депутатская неприкосновенность на Украине отменена

Депутатская неприкосновенность на Украине отменена
UNWTO рассчитывает, что визы канут в Лету в течение десяти лет

UNWTO рассчитывает, что визы канут в Лету в течение десяти лет

 МИД РФ совместно с ОБСЕ организует конференцию по защите журналистов

МИД РФ совместно с ОБСЕ организует конференцию по защите журналистов
13:07   11 Сентября 2019
Россия

Кремль считает недопустимым санкции США против двух сотрудников СК

Кремль считает недопустимым санкции США против двух сотрудников СК

Кремль считает абсолютно недопустимым решение США ввести санкции против двух руководящих сотрудников Следственного комитета в Сургуте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал такой шаг продолжением деструктивной линии в двусторонних отношениях.

Об этом сообщает ФАН в среду, 11 сентября. Песков пообещал, что за решением Вашингтона последует адекватная реакция Москвы.

«Что касается подобных решений в отношении представителей российских силовиков — конечно, мы считаем это абсолютно недопустимым. Это продолжение этой вот деструктивной линии в двусторонних отношениях», — заявил Песков.

Накане Госдеп США ввел санкции против двух руководящих сотрудников СК Сургута: главы регионального следственного отдела Владимира Ермолаева и старшего следователя отдела Степана Ткача.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...