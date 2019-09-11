Кремль считает недопустимым санкции США против двух сотрудников СК

Кремль считает абсолютно недопустимым решение США ввести санкции против двух руководящих сотрудников Следственного комитета в Сургуте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал такой шаг продолжением деструктивной линии в двусторонних отношениях.

Об этом сообщает ФАН в среду, 11 сентября. Песков пообещал, что за решением Вашингтона последует адекватная реакция Москвы.

«Что касается подобных решений в отношении представителей российских силовиков — конечно, мы считаем это абсолютно недопустимым. Это продолжение этой вот деструктивной линии в двусторонних отношениях», — заявил Песков.

Накане Госдеп США ввел санкции против двух руководящих сотрудников СК Сургута: главы регионального следственного отдела Владимира Ермолаева и старшего следователя отдела Степана Ткача.