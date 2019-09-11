Песков заявил, что нормализация отношений с Украиной требует кропотливой работы
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выход Киева из многих двусторонних соглашений с Россией нанес ущерб самому украинскому народу. Сейчас Украина приостанавливает процесс расторжения подобных документов, пишет ФАН.
Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что МИД уже сделал заявление по этому поводу. В Кремле считают, что пока преждевременно говорить о каком-то эффекте для нормализации двусторонних отношений.
«Что касается дальнейших перспектив российско-украинских отношений, работа ведется. Повод для весьма сдержанного оптимизма есть. Не будем загадывать, здесь в любом случае предстоит очень сложная длительная ответственная и кропотливая работа», — добавил Песков.