Песков заявил, что нормализация отношений с Украиной требует кропотливой работы

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выход Киева из многих двусторонних соглашений с Россией нанес ущерб самому украинскому народу. Сейчас Украина приостанавливает процесс расторжения подобных документов, пишет ФАН.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что МИД уже сделал заявление по этому поводу. В Кремле считают, что пока преждевременно говорить о каком-то эффекте для нормализации двусторонних отношений.