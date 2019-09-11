Автобус с пассажирами загорелся на востоке Москвы

Рейсовый автобус загорелся вместе с пассажирами. Случай произошел на шоссе Энтузиастов в Москве. Пострадавших нет, в автобусе находились около 40 человек. Об этом 11 сентября сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

По информации СМИ, в автобусе, где находились 40 человек, загорелся моторный отсек. Пожар случился по адресу шоссе Энтузиастов, дом 20.

«Сотрудники пожарно-спасательной службы, прибыв на место, оперативно ликвидировали возгорание. Его площадь составила 10 кв. м. В результате случившегося никто не пострадал», — цитирует ТАСС слова собеседника агентства.

Агентство пишет, что в пресс-службе ГУ МЧС подтвердили возгорание автобуса по указанному адресу. Там уточнили, что на месте уже работают специалисты, а более подробные данные пока уточняются.