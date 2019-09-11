Санкции против РФ ведут к потере прибыли других стран, уверен Медведев

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев уверен, что санкции против РФ ведут к потере прибыли других стран. По словам политика, если вести разговор об иностранных инвестициях, введением санкций отравлена общая атмосфера отношений.

Медведев заявил, что на встречах с главами других государств и их правительствами этот вопрос активно обсуждается, при этом вторая сторона соглашается с доводами России о вреде санкций, но ничего не меняется. Российский премьер отмечает, что приводит коллегам пример Советского Союза, когда в отношении них также вводили ограничения, но своего поведения они не меняли. Медведев уверен, что санкции являются бесполезным делом в отношении любой страны, особенно такого сильного и большого государства как Россия.

По словам Дмитрия Медведева, санкции всегда приводят лишь к тому, что обе страны теряют деньги, и не стоит забывать о том, что от ограничений страдают и те, кто их вводил. Ранее Дмитрий Медведев заявил, что темпы роста мировой экономики замедляются. Кроме того, стало известно, что премьер-министр страны подписал документ об остановке действия советских нормативных актов.