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12:52   11 Сентября 2019
Россия

Кремль принимает во внимание разные точки зрения и уважает их

Кремль принимает во внимание разные точки зрения и уважает их

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к разным точкам зрения, сообщило «Федеральное агентство новостей» 11 сентября.

Накануне состоялась церемония вручения премии «Человек года» от журнала GQ. Победитель одной из номинаций Юрий Дудь на событии призвал россиян открыто выражать недовольство. Журналисты поинтересовались, чувствуют ли в Кремле общественные настроения, а также как попросили прокомментировать высказывание блогера. 

Кремль принимает во внимание разные точки зрения и уважает их

«Мы с должным уважением относимся ко всем мнениям, в том числе и к этому. Но мы не склонны преувеличивать те или иные светские мероприятия. И тем более не склонны к тому, чтобы проецировать некоторые высказывания, сделанные на таких светских мероприятиях, на общее настроение в стране — это было бы неверно и ошибочно», — ответил Песков.

Вместе с тем, правительство видит, фиксирует и принимает во внимание определенные точки зрения. Однако их нельзя ассоциировать с общероссийским настроением, это было бы непрофессионально.

«Поверьте мне, у тех точек зрения, которые высказывали очень талантливые, добившиеся успеха в своей области, есть очень много состоявшихся оппонентов, которые не менее аргументированно могут разбить эти тезисы», — заметил официальный представитель Кремля.

Кремль принимает во внимание разные точки зрения и уважает их 

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Автор: Анна Манц
#песков #кремль #мнение #дудь

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