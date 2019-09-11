Кремль уверен, что с уходом Болтона расклад сил в Арктике не изменится

Россия как и была великой арктической державой, так ею и останется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, измениться ли расклад сил в Арктике после ухода в отставку советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

«Ничего не поменяется, ничего не изменится. Что касается России — она как была великой арктической державой, так ею и останется, где бы господин Болтон ни работал», — отметил Песков.

Об этом сообщает ФАН в среду, 11 сентября. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что отправил Болтона в отставку из-за существующих разногласий с ним. Белый дом сообщил, что и.о. советника станет Чарли Каппермен, ранее он был заместителем Болтона.