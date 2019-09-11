Песков назвал отставку Болтона внутренним делом США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отставка помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона — это внутреннее дело Штатов. Увольнение даже такого серьезного чиновника вряд ли повлияет на внешнюю политику Вашингтона.

Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Песков подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран. Москва, по его словам, настроена найти выход из плачевного состояния, в котором оказались отношения России и США.