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12:50   11 Сентября 2019
Россия

Песков назвал отставку Болтона внутренним делом США

Песков назвал отставку Болтона внутренним делом США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отставка помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона — это внутреннее дело Штатов. Увольнение даже такого серьезного чиновника вряд ли повлияет на внешнюю политику Вашингтона.

Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Песков подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран. Москва, по его словам, настроена найти выход из плачевного состояния, в котором оказались отношения России и США.

«Но искать этот выход в одиночку мы не сможем, это можно сделать только вдвоем. На взаимность со стороны США мы и надеемся», — добавил он.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #песков #политика #болтон

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