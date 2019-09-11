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12:45   11 Сентября 2019
Россия

Путин обсудит с главой Минсельхоза проблемы селян

Путин обсудит с главой Минсельхоза проблемы селян

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о расписании российского президента Владимира Путина на ближайшие дни, сообщило «Федеральное агентство новостей» 11 сентября.

В среду глава страны будет работать в Москве. Среди публичных встреч значится прием главы министерства сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

«Они обсудят проблемы селян и аграрного комплекса», — уточнил пресс-секретарь.

На вторник, 12 сентября, запланирована встреча с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху. Переговоры пройдут в Сочи.

«Путин завтра будет в Сочи», — сказал Песков.

Путин обсудит с главой Минсельхоза проблемы селян 

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Автор: Анна Манц
#путин #песков #патрушев #израиль #нетаньяху

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