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12:35   11 Сентября 2019
Россия

Медведев подписал указ об остановке действия советских нормативных актов

Медведев подписал указ об остановке действия советских нормативных актов

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ, прекращающий действия нормативных актов СССР и РСФСР до конца текущего года. Об этом он рассказал в программе «Диалог» в эфире канала «Россия 24» в среду, 11 сентября.

«Акты союза СССР и РСФСР должны прекратить свое действие до конца 2019 года – с 1 января следующего года», — отметил глава правительства.

Ранее Медведев сообщил, что Кабмин готовит новый прогноз социально-экономического развития страны. 

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Автор: Арсений Аскольский
#медведев

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