Медведев объяснил, что повлияло на замедление роста мировой экономики

Спрос на энергоносители снизился из-за торгового противостояния Китая и США, России придется это учитывать. Такое заявление сделал премьер-министр Дмитрий Медведев во время программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».

По словам Медведева, темпы роста мировой экономики замедляются. Премьер-министр отметил, что многое будет зависеть от того, что произойдет. Он назвал падающий спрос на энергоносители «чувствительным» для России. При этом глава кабмина подчеркнул, что замедление мировой экономики связано с торговой войной между США и Китаем.