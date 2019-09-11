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12:40   11 Сентября 2019
Россия

Медведев объяснил, что повлияло на замедление роста мировой экономики

Медведев объяснил, что повлияло на замедление роста мировой экономики

Спрос на энергоносители снизился из-за торгового противостояния Китая и США, России придется это учитывать. Такое заявление сделал премьер-министр Дмитрий Медведев во время программы «Диалог» на телеканале «Россия 24». 

По словам Медведева, темпы роста мировой экономики замедляются. Премьер-министр отметил, что многое будет зависеть от того, что произойдет. Он назвал падающий спрос на энергоносители «чувствительным» для России. При этом глава кабмина подчеркнул, что замедление мировой экономики связано с торговой войной между США и Китаем. 

«Падает спрос на целый ряд других товаров, и поэтому мы должны будем принимать решение по корректировке темпов нашего развития, в том числе и принимая во внимание эти факторы», — сказал Медведев.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #медведев #политика #китай #общество #весь мир

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