Малышева раскритиковала идею шведского ученого есть человеческое мясо

Телеведущая Елена Малышева назвала недопустимым предложение шведского ученого Магнуса Содерлунда есть мясо умершего человека. Она добавила, что он таким образом поддерживает каннибализм, пишет «360».

«Мое мнение очень простое: когда люди едят людей — это называется каннибализм. В человеческом сообществе наложено табу на поедание друг друга, поэтому любое переступание запретной черты чревато», — заявила она.

Кроме того, по словам телеведущей, «трупы умерших людей токсичны и опасны для жизни». Ее коллега по программе «Жить здорово», врач-иммунолог Андрей Продеус тоже осудил такую идею, назвав ее маразмом.

Ученый из Шведции Магнус Содерлунд, выступая на научном кулинарном симпозиуме Gastro, предложил есть мясо умерших людей. Он убежден, что это поможет сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.