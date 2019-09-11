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12:28   11 Сентября 2019
Россия

Захарова заявила о скрытых разногласиях Болтона с Трампом

Захарова заявила о скрытых разногласиях Болтона с Трампом

Захарова заявила о скрытых разногласиях экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона с Дональдом Трампом. Об этом представитель российского внешнеполитического ведомства написала в Facebook.

По словам Захаровой, Болтон скрывал настоящее положение дел в Белом доме, при этом пытался обвинить Россию в распространении дезинформации о разногласиях в окружении Трампа. Захарова отмечает, что такое заявление Болтон сделал в июне на форуме, организованном изданием The Wall Street Journal. В числе тех стран, которые распространяют дезинформацию, входят Венесуэла, Китай, Иран и Северная Корея. Через три месяца после этого заявления Джон Болтон ушел в отставку. 

Захарова задает вопрос о том, кто первым должен извиниться за эти обвинения: издание WSJ, агентство Bloomberg или сам Джон Болтон. Официальный представитель МИД РФ пишет, что все должны представить свои извинения, «потому что пора».

Во вторник, 10 сентября, президент США Дональд Трамп сообщил о том, что попросил Джона Болтона подать в отставку. В свою очередь Болтон написал, что подал заявление еще днем ранее. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что после этого политического события позиция России в отношении США не изменилась. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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