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12:50   11 Сентября 2019
Россия

Сербские военные прошли подготовку в Гатчине

Сербские военные прошли подготовку в Гатчине

Военные из Сербии перед совместными с РФ учениями прошли подготовку в учебном центре зенитных ракетных войск в Гатчине Ленинградской области.

«Выполнение задач на интегрированных тренажерных комплексах, имитирующих командные пункты зенитных ракетных полков, проводилось в сложной воздушной и помеховой обстановке», — прокомментировали учения в пресс-службе Минобороны.

Первые российско-сербские учения по ПВО «Славянский щит-2019» начнутся 11 сентября. В учениях примут участие расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск ВКС России и ПВО Военно-воздушных сил РФ, Вооруженные Силы Сербии, российские зенитно-ракетные комплексы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и радиолокационные станции.

Сербские военные прошли подготовку в Гатчине

В конце августа сообщалось о подвижных береговых ракетных комплексах «Бастион», которые должны пополнить состав береговых и сухопутных войск Черноморского, Тихоокеанского и Северного флотов уже в этом году. Генеральный конструктор поставщика Александр Леонов доложил министру обороны о работе по изготовлению и поставке трех БРК Военно-морскому флоту. В том же месяце глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу посещал Уралвагонзавод, чтобы проверить робототехнический комплекс тяжелого класса высокой защищенности — новинка сделана на базе танка Т-72Б3.

Шойгу сообщал, что до конца 2019 года российская армия получит 1600 единиц модернизированного оружия и 3400 новых образцов. Министр также заявлял о планах создать в Восточном военном округе смешанную ракетную дивизию и зенитную ракетную бригаду — такие действия РФ станут ответом на претензии США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сербские военные прошли подготовку в Гатчине

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Автор: Тимофей Булочкин
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