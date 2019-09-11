МИД РФ совместно с ОБСЕ организует конференцию по защите журналистов

Российское внешнеполитическое ведомство проведет в Москве совместно с ОБСЕ конференцию, на которой будут обсуждаться вопросы защиты журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что соответствующая договоренность уже есть с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром. Дата проведения конференции будет обозначена позже.

«Будут рассмотрены все те вопросы, которые волнуют русскоязычное информационное пространство», — добавила дипломат.

По словам Захаровой, сегодня на первый план вышли проблемы защиты как журналистов, так и СМИ в целом. Зачастую это не просто фигура речи, а реальная физическая защита. Дипломат напомнила о травле российских журналистов, представляющих альтернативную точку зрения, на Украине, а также в Прибалтике.