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МИД РФ совместно с ОБСЕ организует конференцию по защите журналистов
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 МИД РФ совместно с ОБСЕ организует конференцию по защите журналистов

МИД РФ совместно с ОБСЕ организует конференцию по защите журналистов
12:20   11 Сентября 2019
Весь мир

МИД РФ совместно с ОБСЕ организует конференцию по защите журналистов

МИД РФ совместно с ОБСЕ организует конференцию по защите журналистов

Российское внешнеполитическое ведомство проведет в Москве совместно с ОБСЕ конференцию, на которой будут обсуждаться вопросы защиты журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что соответствующая договоренность уже есть с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром. Дата проведения конференции будет обозначена позже.

«Будут рассмотрены все те вопросы, которые волнуют русскоязычное информационное пространство», — добавила дипломат. 

По словам Захаровой, сегодня на первый план вышли проблемы защиты как журналистов, так и СМИ в целом. Зачастую это не просто фигура речи, а реальная физическая защита. Дипломат напомнила о травле российских журналистов, представляющих альтернативную точку зрения, на Украине, а также в Прибалтике. 

«К сожалению, получается, что защита и своих интересов, и своей профессии, и даже физическая защита сейчас стоят на первом месте», — подытожила Захарова.

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Автор: Виктория Разумовская
#обсе #журналисты #мид рф #общество

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