UNWTO рассчитывает, что визы канут в Лету в течение десяти лет

UNWTO надеется на полную отмену визового режима через десять лет. Об этом заявил генеральный секретарь всемирной туристкой организации Зураб Пололикашвили на ХIII сессии Генеральной ассамблеи UNWTO 11 сентября.

Он отметил, что порядка десятилетия назад 77 процентам населения Земли были необходимы визы. Сейчас эта цифра почти снизилась до 50 процентов, однако это все равно «очень много».

«Мы надеемся, что через десять лет виз вообще не будет. Я не хочу, чтобы наши дети вообще знали, что такое визы. Мы хотим, чтобы туризм был доступен для всех», — заявил генсек.

Пололикашвили указал, что в некоторых государствах все еще действуют «особые вопросы безопасности». Однако, организация выступает за отказ от визового режима как от барьера. Спикер призвал «делать визы ненужными» и добиваться доступности и удобства туризма.