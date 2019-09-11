Пожизненный срок для педофилов могут ввести в Казахстане

Пожизненное заключение за сексуальное сексуальное насилие против малолетних могут ввести в Казахстане. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Мурат Ахметжанов в среду, 11 сентября.

По его словам, в Казахстане разработали законопроект с поправками по ужесточению ответственности за отдельные виды тяжких и особо тяжких преступлений. Документ подготовлен в рамках поручения главы государства. В частности, в стране усилят ответственность за сексуальные преступления, приравняв их к тяжким.

«Совершение сексуального насилия в отношении малолетнего теперь предусматривает пожизненное или не менее 20 лет лишения свободы», — сказал Ахметжанов.

По его словам, вводится уголовная ответственность за укрывательство преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Сейчас наказание за насильственных действий сексуального характера в отношении детей предусматривает в Казахстане до 20 лет лишения свободы.