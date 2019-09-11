Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Неизвестный житель Ярославля спас мужчин, пытавшихся переплыть Волгу

Неизвестный житель Ярославля спас мужчин, пытавшихся переплыть Волгу

 Россияне стали реже пить алкоголь

Россияне стали реже пить алкоголь
Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

 Депутатская неприкосновенность на Украине отменена

Депутатская неприкосновенность на Украине отменена
UNWTO рассчитывает, что визы канут в Лету в течение десяти лет

UNWTO рассчитывает, что визы канут в Лету в течение десяти лет

 МИД РФ совместно с ОБСЕ организует конференцию по защите журналистов

МИД РФ совместно с ОБСЕ организует конференцию по защите журналистов
Неизвестный житель Ярославля спас мужчин, пытавшихся переплыть Волгу

Неизвестный житель Ярославля спас мужчин, пытавшихся переплыть Волгу

 Россияне стали реже пить алкоголь

Россияне стали реже пить алкоголь
Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

 Депутатская неприкосновенность на Украине отменена

Депутатская неприкосновенность на Украине отменена
UNWTO рассчитывает, что визы канут в Лету в течение десяти лет

UNWTO рассчитывает, что визы канут в Лету в течение десяти лет

 МИД РФ совместно с ОБСЕ организует конференцию по защите журналистов

МИД РФ совместно с ОБСЕ организует конференцию по защите журналистов
12:14   11 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Пожизненный срок для педофилов могут ввести в Казахстане

Пожизненный срок для педофилов могут ввести в Казахстане

Пожизненное заключение за сексуальное сексуальное насилие против малолетних могут ввести в Казахстане. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Мурат Ахметжанов в среду, 11 сентября.

По его словам, в Казахстане разработали законопроект с поправками по ужесточению ответственности за отдельные виды тяжких и особо тяжких преступлений. Документ подготовлен в рамках поручения главы государства. В частности, в стране усилят ответственность за сексуальные преступления, приравняв их к тяжким.

«Совершение сексуального насилия в отношении малолетнего теперь предусматривает пожизненное или не менее 20 лет лишения свободы», — сказал Ахметжанов.

По его словам, вводится уголовная ответственность за укрывательство преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Сейчас наказание за насильственных действий сексуального характера в отношении детей предусматривает в Казахстане до 20 лет лишения свободы.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#казахстан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...