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 ФАС получила жалобу на сделку «Яндекс.Такси» и «Везет»

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11:59   11 Сентября 2019
Россия

ФАС получила жалобу на сделку «Яндекс.Такси» и «Везет»

ФАС получила жалобу на сделку «Яндекс.Такси» и «Везет»

Сервис Gett пожаловался Федеральной антимонопольной службе на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет». Об этом рассказал глава Gett в России Максим Жаворонков в комментарии РИА Новости 10 сентября.

«Мы действительно направили жалобу в ФАС, так как расцениваем сделку как строго негативную для рынка, создающую непреодолимые барьеры для новых инвестиций в эту отрасль со стороны новых участников и сильное осложнение развития существующих», — объяснил он.

Собеседник уверен, что в перспективе монопольно положение «Яндекс.Такси» негативно отразится не только на клиентах, но и на самих работниках сервиса, то есть таксистах.

Ранее заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин подтвердил получение жалобы. Вместе с тем, решено продлить рассмотрение ходатайства от «Яндекс.Такси». В пресс-службе ведомства указывали, что решение будет принято в срок до 11 октября.

ФАС получила жалобу на сделку «Яндекс.Такси» и «Везет»

Напомним, что в середине июля сервис «Яндекса» объявил о приобретении программного обеспечения и call-центров «Везет». Кроме этого, он намерен инвестировать порядка восьми миллиардов рублей в развитие сферы в регионах. Ожидается, что сделку закроют до конца года.

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Автор: Анна Манц
#фас #яндекс.такси #gett

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