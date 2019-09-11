ФАС получила жалобу на сделку «Яндекс.Такси» и «Везет»

Сервис Gett пожаловался Федеральной антимонопольной службе на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет». Об этом рассказал глава Gett в России Максим Жаворонков в комментарии РИА Новости 10 сентября.

«Мы действительно направили жалобу в ФАС, так как расцениваем сделку как строго негативную для рынка, создающую непреодолимые барьеры для новых инвестиций в эту отрасль со стороны новых участников и сильное осложнение развития существующих», — объяснил он.

Собеседник уверен, что в перспективе монопольно положение «Яндекс.Такси» негативно отразится не только на клиентах, но и на самих работниках сервиса, то есть таксистах.

Ранее заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин подтвердил получение жалобы. Вместе с тем, решено продлить рассмотрение ходатайства от «Яндекс.Такси». В пресс-службе ведомства указывали, что решение будет принято в срок до 11 октября.

Напомним, что в середине июля сервис «Яндекса» объявил о приобретении программного обеспечения и call-центров «Везет». Кроме этого, он намерен инвестировать порядка восьми миллиардов рублей в развитие сферы в регионах. Ожидается, что сделку закроют до конца года.