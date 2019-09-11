Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Неизвестный житель Ярославля спас мужчин, пытавшихся переплыть Волгу

Неизвестный житель Ярославля спас мужчин, пытавшихся переплыть Волгу

 Россияне стали реже пить алкоголь

Россияне стали реже пить алкоголь
Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

 Депутатская неприкосновенность на Украине отменена

Депутатская неприкосновенность на Украине отменена
UNWTO рассчитывает, что визы канут в Лету в течение десяти лет

UNWTO рассчитывает, что визы канут в Лету в течение десяти лет

 МИД РФ совместно с ОБСЕ организует конференцию по защите журналистов

МИД РФ совместно с ОБСЕ организует конференцию по защите журналистов
Неизвестный житель Ярославля спас мужчин, пытавшихся переплыть Волгу

Неизвестный житель Ярославля спас мужчин, пытавшихся переплыть Волгу

 Россияне стали реже пить алкоголь

Россияне стали реже пить алкоголь
Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

 Депутатская неприкосновенность на Украине отменена

Депутатская неприкосновенность на Украине отменена
UNWTO рассчитывает, что визы канут в Лету в течение десяти лет

UNWTO рассчитывает, что визы канут в Лету в течение десяти лет

 МИД РФ совместно с ОБСЕ организует конференцию по защите журналистов

МИД РФ совместно с ОБСЕ организует конференцию по защите журналистов
12:38   11 Сентября 2019
Россия

Волонтер из Донбасса, вернувшийся в РФ по обмену, прервал молчание

Волонтер из Донбасса, вернувшийся в РФ по обмену, прервал молчание

Освобожденный в ходе обмена с Украиной волонтер с Донбасса петербуржец Игорь Кимаковский впервые после возвращения сделал заявление, сказав, что начинает жизнь с ноля.

Как сообщает в среду 11 сентября телеканал «Царьград» Кимаковский попал в плен четыре года назад, когда, передвигаясь по территории Донецкой народной республики на своем автомобиле, случайно попал на украинский блокпост и был задержан пограничниками, которые затем передали волонтера сотрудникам контрразведки СБУ.

К тому моменту Игорь Кимаковский на протяжении года – с сентября 2014 года – занимался доставкой гуманитарной помощи в прифронтовые поселки ДНР, был тяжело ранен в голову.

Волонтер из Донбасса, вернувшийся в РФ по обмену, прервал молчание

В прошлую субботу 7 сентября 2019 года Кимаковский в числе тех удерживаемых лиц, кого Россия и Украина обменяли по схеме «35 х 35».

«Друзья! Мы дома! На Родине! В России! Не выходил на связь несколько дней. Прошу меня понять. Нужно было ступить на родную землю. Вдохнуть воздух свободы», - написал молодой человек на своей странице в социальной сети.

Там же он отметил, что, оглядываясь назад, считает, что, решив помогать жителям Донбасса, поступил правильно, и в тюрьме преодолевал невзгоды, связи с родиной не терял, как мог помогал другим политзаключенным – жил по совести.

После освобождения, добавил Игорь, жизнь окрасилась новыми красками. Говоря о дальнейших планах, молодой человек добавляет: «Займусь журналистикой. Но всегда буду держать в поле зрения Украину и её проблемы. И помогать нашим политзаключенным. Не успокоюсь, пока все они не вернутся на Родину.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #донбасс #украина #политика #общество #обмен пленными #волонтер

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...