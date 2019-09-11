Волонтер из Донбасса, вернувшийся в РФ по обмену, прервал молчание

Освобожденный в ходе обмена с Украиной волонтер с Донбасса петербуржец Игорь Кимаковский впервые после возвращения сделал заявление, сказав, что начинает жизнь с ноля.

Как сообщает в среду 11 сентября телеканал «Царьград» Кимаковский попал в плен четыре года назад, когда, передвигаясь по территории Донецкой народной республики на своем автомобиле, случайно попал на украинский блокпост и был задержан пограничниками, которые затем передали волонтера сотрудникам контрразведки СБУ.

К тому моменту Игорь Кимаковский на протяжении года – с сентября 2014 года – занимался доставкой гуманитарной помощи в прифронтовые поселки ДНР, был тяжело ранен в голову.

В прошлую субботу 7 сентября 2019 года Кимаковский в числе тех удерживаемых лиц, кого Россия и Украина обменяли по схеме «35 х 35».

«Друзья! Мы дома! На Родине! В России! Не выходил на связь несколько дней. Прошу меня понять. Нужно было ступить на родную землю. Вдохнуть воздух свободы», - написал молодой человек на своей странице в социальной сети.

Там же он отметил, что, оглядываясь назад, считает, что, решив помогать жителям Донбасса, поступил правильно, и в тюрьме преодолевал невзгоды, связи с родиной не терял, как мог помогал другим политзаключенным – жил по совести.

После освобождения, добавил Игорь, жизнь окрасилась новыми красками. Говоря о дальнейших планах, молодой человек добавляет: «Займусь журналистикой. Но всегда буду держать в поле зрения Украину и её проблемы. И помогать нашим политзаключенным. Не успокоюсь, пока все они не вернутся на Родину.