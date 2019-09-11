Более девяти миллионов туристов могут посетить Петербург в 2019 году, сообщил Беглов

Более девяти миллионов туристов могут посетить Санкт-Петербург в 2019 году, сообщил избранный губернатор Александр Беглов. По его словам, в минувшем году город посетили 8,2 миллиона туристов, а за этот год цифра должна увеличиться до девяти миллионов.

В ближайшие годы власти увеличат туристический поток до 12 миллионов человек в год. По словам Беглова, с октября в городе и Ленобласти введут режим электронной визы. Сейчас в Санкт-Петербурге активно развивают гостиницы и отели, на данном этапе в городе есть более полутора тысяч гостиниц, где могут разместиться порядка 90 тысяч туристов. Власти предусматривают льготы для строительства новых отелей.

Кроме того, Александр Беглов напомнил о туристических сборах для туристов из других стран, который составляет 100 рублей с человека в сутки. Таким образом, город может привлечь около 3,5 миллиарда рублей, а средства направить на реконструкцию центра города и развитие инфраструктуры.

Ранее избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что город будет развивать медицинский и водный туризм, а также в скором времени власти планируют улучшить авиасообщение между Санкт-Петербургом и другими регионами РФ. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что к 2035 году Россия планирует в пять раз увеличить объем туризма.