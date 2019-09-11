Саррадж заявил, что нападение на Триполи прервало создание конституции

Глава Правительства национального единства Файез Аль-Саррадж сказал, что нападение на Триполи прервало работу по созданию конституционной основы для завершения переходного этапа в Ливии. Об этом сообщает The Libya Observer.

Во время встречи с Ассамблеей по разработке конституции во вторник Саррадж заявил, что роль его правительства заключается в обеспечении переходного этапа на пути к конституции, контроле над референдумом и проведении всеобщих выборов.

«Процесс был прерван рядом местных и международных участников, и недавним способом помешать стало нападение на Триполи», — заявил Саррадж.

Он также отметил, что конституция является главным законодательным документом в Ливии и будет принята после голосования ливийцев на референдуме. Президентский совет стал первым органом, приветствовавшим окончательный проект конституции, поскольку полагал, что обстановка в стране будет стабильной после принятия прочной конституционной основы, добавил Саррадж.

4 сентября осевшее в Триполи правительство Сарраджа призвало Совбез ООН запретить бомбардировки гражданских объектов в Ливии после того, как Ливийская национальная армия под руководством генерала Халифы Хафтара атаковала единственный гражданский аэропорт Митига в столице страны.