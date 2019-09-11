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Премьер-министр Ливии обвинил местные партии в ухудшении политической ситуации
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Саррадж заявил, что нападение на Триполи прервало создание конституции

Саррадж заявил, что нападение на Триполи прервало создание конституции

 Премьер-министр Ливии обвинил местные партии в ухудшении политической ситуации

Премьер-министр Ливии обвинил местные партии в ухудшении политической ситуации
12:03   11 Сентября 2019
Весь мир

Премьер-министр Ливии обвинил местные партии в ухудшении политической ситуации

Премьер-министр Ливии обвинил местные партии в ухудшении политической ситуации

Премьер-министр Ливии Файез Саррадж в ходе встречи с членами Комитета по разработке конституции заявил, что местные и международные партии препятствуют улучшению политической ситуации в стране. Об этом стало известно 11 сентября.

По мнению министра, правительство национального согласия должно было обеспечить условия для создания конституции, затем проконтролировать референдум по поводу ее принятия и провести всеобщие выборы. 

«Однако, к сожалению, несколько местных и международных партий сделали все возможное, чтобы помешать этому пути, совсем недавно это нападение на столицу со стороны врагов гражданского государства и сторонников тоталитарного авторитарного правления», — сказано в заявлении премьера. 

Премьер также напомнил, что критический этап, который переживает Ливия, требует ответственности, поэтому он выразил надежду, что «все это поймут». 

С 2011 года — после исчезновения правительства бывшего лидера Муамара Каддафи — Ливия борется за демократический переход в условиях хаоса, а также отсутствия безопасности. В свою очередь, восточная армия повстанцев во главе с Халифой Хафтаром пытается захватить Триполи, где находится правительство, поддерживаемое ООН. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #африка #общество #весь мир #триполи

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