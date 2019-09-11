Подросток утонул в море в Крыму, пытаясь спасти своего брата

Подросток, приехавший отдыхать в Крым, попытался спасти брата и пропал в море. Следственный комитет начал проверку по факту его исчезновения. Об этом стало известно 11 сентября.

По информации ведомства, во вторник подросток 15-ти лет бросился помогать старшему брату, который стал тонуть. При этом его брат 1997 года рождения смог вернуться на берег, а младший пропал в море. Известно, что братья приехали на отдых в Крым вместе с семьей, которая проживает в Магнитогорске.

«Сотрудниками следственного отдела по городу Керчь начата всесторонняя проверка на предмет установления обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ребенок из России утонул в США на побережье Атлантического океана в штате Массачусетс. Ему было пять лет.