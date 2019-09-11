Меркель заявила, что США больше не являются защитником Европы
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Европе необходимо прикладывать больше усилий, чтобы обеспечивать свою безопасность, так как Соединенные Штаты Америки больше не защищают ее автоматически.
Об этом Меркель заявила в среду 11 сентября, выступая в Бундестаге на дебатах, посвященных обсуждению федерального бюджета на 2020 год.
США, по словам Меркель, как в военном, так и в экономическом плане являются сверхдержавой, несмотря на все имеющиеся разногласия во мнениях.
«Существует много общего, но больше нет автоматизма в том, что они, как во время холодной войны, будут играть роль защитника Европы, - отметила канцлер ФРГ, добавив при этом: - Здесь нужен более значительный вклад Европы».
В заключение она отметила, что дебаты о бюджете на будущий год проходят в германском парламенте на фоне серьезных перемен и смещения сил в мире.