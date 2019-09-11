Юрий Дудь стал «Человеком года» по версии GQ

Журналист и блогер Юрий Дудь получил премию «Человек года» журнала GQ, сообщили на сайте издания. Его признали в качестве главного лица российского сегмента YouTube, а также как документального режиссера.

«За интервью Юрия можно номинировать хоть каждый год, но ему этого показалось мало. Его документальные фильмы — в особенности выпуск, посвященный Колыме, — обсуждала вся страна», — указано на сайте.

Стоит отметить, что блогер уже в третий раз стал лауреатом премии. Первую награду он получил как спортивный тележурналист, напомнили в издании.

Следите за церемонией «GQ Человек года» 2019 в прямой трансляции https://t.co/GT7YFpYypr — GQ Russia (@GQRussia) September 9, 2019

За победу в номинации также боролись генеральный продюсер телеканала RTVi Алексей Пивоваров, автор YouTube-программы «Ещенепознер» Николай Солодников, блогер и обозреватель Евгений Баженов, более известный под псевдонимом BadComedian, и артист Александр Гудков.