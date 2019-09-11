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 ФАС получила жалобу на сделку «Яндекс.Такси» и «Везет»

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Виктор Чумак занял пост главного военного прокурора Украины

Виктор Чумак занял пост главного военного прокурора Украины

 Грузия заявила о готовности к диалогу с РФ в Праге

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Саррадж заявил, что нападение на Триполи прервало создание конституции

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 Премьер-министр Ливии обвинил местные партии в ухудшении политической ситуации

Премьер-министр Ливии обвинил местные партии в ухудшении политической ситуации
11:43   11 Сентября 2019
Россия

Юрий Дудь стал «Человеком года» по версии GQ

Юрий Дудь стал «Человеком года» по версии GQ

Журналист и блогер Юрий Дудь получил премию «Человек года» журнала GQ, сообщили на сайте издания. Его признали в качестве главного лица российского сегмента YouTube, а также как документального режиссера.

«За интервью Юрия можно номинировать хоть каждый год, но ему этого показалось мало. Его документальные фильмы — в особенности выпуск, посвященный Колыме, — обсуждала вся страна», — указано на сайте.

Стоит отметить, что блогер уже в третий раз стал лауреатом премии. Первую награду он получил как спортивный тележурналист, напомнили в издании.

За победу в номинации также боролись генеральный продюсер телеканала RTVi Алексей Пивоваров, автор YouTube-программы «Ещенепознер» Николай Солодников, блогер и обозреватель Евгений Баженов, более известный под псевдонимом BadComedian, и артист Александр Гудков.

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Автор: Анна Манц
#человек года #gq #дудь

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