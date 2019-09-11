Комитет по природопользованию не зафиксировал странного цвета воды и запаха в реке Новой

Вода в реке Новая в Санкт-Петербурге прозрачная, неприятного запаха нет, заявили инспекторы Комитета по природопользованию после проверки.

Во вторник 10 сентября специалисты Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности проверили реку Новую. Никаких аномалий не зафиксировано, сообщили в пресс-службе ведомства — неприятного запаха и странного цвета воды инспекторы не обнаружили.

Ранее некоторые петербуржцы опасались, что русло реки Новая может пересохнуть из-за тампонирования, но этого не произошло: уровень воды в реке соответствует должному, а в отобранных пробах уже обнаружены дафнии — это значит, что водный объект восстанавливается.

Программу полного очищения реки Новой разрабатывают специалисты из университета имени Герцена по поручению избранного 8 сентября губернатора города Александра Беглова. В планах восстановить реку от стоков из аэропорта — такое задание дал градоначальник во время объезда Кировского района Петербурга в июне.