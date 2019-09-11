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 ФАС получила жалобу на сделку «Яндекс.Такси» и «Везет»

ФАС получила жалобу на сделку «Яндекс.Такси» и «Везет»
Виктор Чумак занял пост главного военного прокурора Украины

Виктор Чумак занял пост главного военного прокурора Украины

 Грузия заявила о готовности к диалогу с РФ в Праге

Грузия заявила о готовности к диалогу с РФ в Праге
Саррадж заявил, что нападение на Триполи прервало создание конституции

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 Премьер-министр Ливии обвинил местные партии в ухудшении политической ситуации

Премьер-министр Ливии обвинил местные партии в ухудшении политической ситуации
11:45   11 Сентября 2019
Россия

Москвичей ждет похолодание в выходные

Москвичей ждет похолодание в выходные

Жителей столицы на выходных ждет настоящая осень с дождями и похолоданием до 11-16 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам специалистов, погода начнет портиться уже в пятницу, вечером пройдут дожди. В субботу температура воздуха составит 9-14 градусов, днем не выше 12-17. В воскресенье станет холоднее, под утро ожидается 5-10 градусов, а днем 11-16.

«В выходные мы будем перенесены из жаркого июля в настоящий дождливый, ветряный сентябрь», — заявил Тишковец.

По его словам,  все выходные в Москвы будут идти кратковременные дожди. Синоптик подчеркнул, что на «бабьем лете» можно поставить точку.

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #осень #похолодание

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