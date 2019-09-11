Москвичей ждет похолодание в выходные

Жителей столицы на выходных ждет настоящая осень с дождями и похолоданием до 11-16 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам специалистов, погода начнет портиться уже в пятницу, вечером пройдут дожди. В субботу температура воздуха составит 9-14 градусов, днем не выше 12-17. В воскресенье станет холоднее, под утро ожидается 5-10 градусов, а днем 11-16.

«В выходные мы будем перенесены из жаркого июля в настоящий дождливый, ветряный сентябрь», — заявил Тишковец.

По его словам, все выходные в Москвы будут идти кратковременные дожди. Синоптик подчеркнул, что на «бабьем лете» можно поставить точку.