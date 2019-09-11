Россия планирует в пять раз увеличить объем туризма к 2035 году. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По словам Догузовой, объем туристической индустрии к 2035 году по плану должен достичь 16,3 триллиона рублей. Глава Ростуризма также заявила, что Россия сейчас перезапускает формат туризма в стране, используя современные методы и передовые тенденции. Количество внутренних поездок по стране на одного жителя также планируется увеличить: если в 2017 году показатель составлял 0,4 за год, то к 2035 году планируется увеличить цифру до единицы. То есть Ростуризм планирует, что через 15 лет каждый житель страны сможет позволить себе поездку по стране минимум один раз в год.

В качестве приоритета в работе Ростуризм повысит качество кадров, будет ориентироваться на инновации в этой сфере и станет ориентироваться на тех, кто путешествует самостоятельно без помощи туристических агентств.

Ранее избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе планируют активно развивать медицинский и водный туризм, а также наладить авиасообщение между Санкт-Петербургом и другими регионами РФ.