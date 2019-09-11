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11:28   11 Сентября 2019
Россия

Петербург поставил рекорд по минимальному числу жалоб на выборах главы

Петербург поставил рекорд по минимальному числу жалоб на выборах главы

Всего 31 обращение насчет губернаторских выборов поступило с Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, их них только одно было признано жалобой, рассказал член СПбИК Дмитрий Краснянский на заседании 11 сентября.

Он не уточнил, чего именно касалась жалоба. Вместе с тем, не было обращений, которые могли бы повлиять на результаты и волеизъявление петербуржцев.

«Мы поставили рекорд по минимальному количеству жалоб на выборах высшего должностного лица», — добавил Краснянский.

Напомним, что выборы главы Петербурга состоялись в единый день голосования — 8 сентября. В них победил самовыдвиженец Александр Беглов, набравший 64,43 процента голосов. На втором месте оказалась Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия» с результатом 16,84 процента, а на третьем — Михаил Амосов от «Гражданской платформы» с 16,03 процента поддержки. Итоговая явка превысила 30 процентов.

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Автор: Анна Манц
#выборы #петербург #жалобы #горизбирком

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