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11:15   11 Сентября 2019
Россия

Министр нефти Венесуэлы посетит Россию в октябре

Министр нефти Венесуэлы посетит Россию в октябре

Министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо сообщил, что посетит Россию в октябре. По его словам, венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA зарегистрировала представительство в Москве.

Кеведо не исключил возможные встречи как на министерском уровне, так и с руководством «Роснефти». Министр рассказал, что штат нового офиса PDVSA в Москве будет небольшим.

«Около половины персонала от того, что было в предыдущем офисе», —  отметил министр Венесуэлы.

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Каракас и Москва прорабатывают переезд офиса PDVSA в российскую столицу. Санкции США против республики действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны дипломатов США. В последнее время Вашингтон ужесточил ряд санкций против Каракаса, в том числе против госкомпаний.

С 28 января в силу вступили санкции в отношении нефтегазовой компании PDVSA.

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Автор: Арсений Аскольский
#венесуэла

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