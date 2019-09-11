Виктор Чумак занял пост главного военного прокурора Украины, соответствующее назначение произвел генеральный прокурор страны Руслан Рябошапка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Украины, ранее Чумак занимал пост депутата Верховной рады в двух предыдущих созывах.

Ранее Виктор Чумак возглавлял кафедру военного права Национальной академии пограничной службы страны в городе Хмельницком. В 2000 году он стал главой управления правового обеспечения Госкомитета по делам охраны госграницы страны. В 2010 году возглавил Украинский институт публичной политики - аналитический центр, созданный самим Чумаком.

Депутатом Верховной рады Украины он стал в 2012 году, через два года избравшись туда повторно. В 2019 году в рамках предвыборной гонки перед президентскими выборами на Украине возглавил штаб Анатолия Гриценко, который баллотировался на пост лидера Украины.