Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более девяти миллионов туристов могут посетить Петербург в 2019 году, сообщил Беглов

Более девяти миллионов туристов могут посетить Петербург в 2019 году, сообщил Беглов

 ФАС получила жалобу на сделку «Яндекс.Такси» и «Везет»

ФАС получила жалобу на сделку «Яндекс.Такси» и «Везет»
Пожизненный срок для педофилов могут ввести в Казахстане

Пожизненный срок для педофилов могут ввести в Казахстане

Виктор Чумак занял пост главного военного прокурора Украины

Виктор Чумак занял пост главного военного прокурора Украины
Саррадж заявил, что нападение на Триполи прервало создание конституции

Саррадж заявил, что нападение на Триполи прервало создание конституции

 Премьер-министр Ливии обвинил местные партии в ухудшении политической ситуации

Премьер-министр Ливии обвинил местные партии в ухудшении политической ситуации
Более девяти миллионов туристов могут посетить Петербург в 2019 году, сообщил Беглов

Более девяти миллионов туристов могут посетить Петербург в 2019 году, сообщил Беглов

 ФАС получила жалобу на сделку «Яндекс.Такси» и «Везет»

ФАС получила жалобу на сделку «Яндекс.Такси» и «Везет»
Пожизненный срок для педофилов могут ввести в Казахстане

Пожизненный срок для педофилов могут ввести в Казахстане

Виктор Чумак занял пост главного военного прокурора Украины

Виктор Чумак занял пост главного военного прокурора Украины
Саррадж заявил, что нападение на Триполи прервало создание конституции

Саррадж заявил, что нападение на Триполи прервало создание конституции

 Премьер-министр Ливии обвинил местные партии в ухудшении политической ситуации

Премьер-министр Ливии обвинил местные партии в ухудшении политической ситуации
11:13   11 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Виктор Чумак занял пост главного военного прокурора Украины

Виктор Чумак занял пост главного военного прокурора Украины

Виктор Чумак занял пост главного военного прокурора Украины, соответствующее назначение произвел генеральный прокурор страны Руслан Рябошапка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Украины, ранее Чумак занимал пост депутата Верховной рады в двух предыдущих созывах.

Ранее Виктор Чумак возглавлял кафедру военного права Национальной академии пограничной службы страны в городе Хмельницком. В 2000 году он стал главой управления правового обеспечения Госкомитета по делам охраны госграницы страны. В 2010 году возглавил Украинский институт публичной политики - аналитический центр, созданный самим Чумаком.

Депутатом Верховной рады Украины он стал в 2012 году, через два года избравшись туда повторно. В 2019 году в рамках предвыборной гонки перед президентскими выборами на Украине возглавил штаб Анатолия Гриценко, который баллотировался на пост лидера Украины.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#украина #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...