Почему Борис Джонсон никак не может расстаться с Евросоюзом

История с назначением на должность премьер-министра Великобритании, его обещания и попытки разрубить гордиев узел Brexit начинают принимать комический оборот. Ни одного выигранного голосования, шесть провалов подряд, поддержка со стороны Короны и полностью связанные за спиной руки. Такой неутешительный итог первых пятидесяти дней премьерства самого эпатажного и самого неудачливого за всю историю премьер-министра Великобритании.

На первый взгляд может показаться, что мы наблюдаем какой-то нелогичный и необъяснимый хаос и метания со стороны британских политиков. Но это только на первый взгляд. На самом деле Британию надо «понять и пожалеть». Три года назад она загнала себя в угол и теперь отчаянно ищет из него выход. А их всего два.

Раскол внутри британской элиты – все как в США

Очевидно, что политические изменения таких масштабов, как выход Великобритании из состава ЕС, не были волей случая, и тем более «желанием британского народа». Элиты страны, вернее, как показали последующие события, значительная их часть, приняли решение разорвать свои тесные европейские узы и принять предложение американцев стать точкой европейского притяжения для всех антироссийских, антиевразийских и, в конечном итоге, проамериканских сил Старого континента. И именно поэтому случился Brexit.

И этому не помешали даже настроения самих британцев, которые в канун голосования, пусть и с небольшим перевесом, но все же отдавали свое предпочтение ЕС.

И все было бы у этой части британской элиты хорошо, если бы за прошедшие десятилетия в стране не сформировался и второй ее пласт, который рассматривал уже себя, как часть европейской элиты и связывал будущее своей страны только с ЕС.

Что интересно, как и в случае с США, где местные элиты в начале 2010-х раскололись не по партийному принципу, а по видению места своей страны в будущей мировой матрице, так и в Великобритании сторонниками и той и другой идеи стали представители разных политических сил.

Зачем назначали Джонсона

Три года метаний официального Лондона, который то выходит из ЕС, то нет, то выходит, но с оговорками и ограничениями, утомили не только население страны, но и их брюссельских «партнеров». Чиновники Евросоюза также хотят понимать, какая матрица ЕС будет актуальной в ближайшем будущем и какие проблемы им в этом самом будущем предстоит решать.

При этом, самым лучшим вариантом для официального Брюсселя был бы тот, когда проблема рассосалась бы сама собой, и ему бы не пришлось бы начинать готовиться к масштабному развалу единой Европы. Тем самым он бы избежал многих будущих проблем, которых хваленое европейское «единство» гарантированно не выдержало бы. А отсюда и попытка подтолкнуть Великобританию к повторному референдуму.

Шансов на то, что он будет для ЕС положительным, более чем предостаточно. Британское население, столкнувшись с реальными проблемами, связанными с выходом из ЕС, стало более скептически относиться к этой идее, которая к тому же грозит развалом единства уже самого Королевства. Европа сегодня изо всех сил подбадривает шотландских «сепаратистов» к идее проведения повторного референдума о независимости. Причем теперь этот референдум, кроме исторической ностальгии шотландцев, имеет и под собой и вполне себе четкую экономическую и геополитическую подоплеку.

Понимая все угрозы идее Brexit, а также, понимая, что время сегодня играет уже против них, настроенные на него британские элиты решили сыграть в поддавки и выдвинули на роль премьер-министра эпатажную и скандальную политическую торпеду одноразового использования - Бориса Джонсона, который должен был создать условия для проведения досрочных выборов в стране.

Да, именно досрочных выборов, раз без них уже почти невозможно оторвать Британию от Европы.

Почему оппозиция не хочет перевыборов

По аналогии с США, в Британии во время голосования можно иметь больше сторонников, но тем не менее проиграть сами выборы. В Великобритании нет пропорциональной системы, а все депутаты выбираются по «мажоритарке». И последние изменения в британском политикуме, а именно возвращение в нее очень популярного в стране политика, «отца Brexit» — Найджела Фарраджа, создавшего в нынешнем году партию с аналогичным названием, полностью переворачивают парламентские расклады.

Партия Brexit в мае на выборах в Европарламент, набрала почти треть голосов и по сути выиграла это промежуточное голосование. И пусть явка на них была крайне мала (37%), а потому она не может полностью отображать настрой британского общества, но даже сегодня соцопросы отдают этой партии третье место с 16% поддержкой избирателей, ставя ее на третье место после консерваторов и лейбористов. Причем, согласно все тем же опросам, консерваторы на этих выборах упрочат свои позиции, а перезагрузка парламента поможет партии избавиться от тех нескольких десятков перебежчиков, которые предопределили все последние поражения Бориса Джонсона.

И случись досрочные выборы сегодня, быстрого и необратимого Brexit уже не избежать. И именно поэтому оппозиция упорно блокирует идею досрочных выборов, а также, вопреки традициям, в течении одного пленарного заседания производит три «слушания» одного и того же законопроекта, запрещающего Борису Джонсону выходить из ЕС на тот срок, пока они будут вынуждены (по решению Королевы) уйти в вынужденный отпуск.

Быть ли повторному референдуму

Пока ситуация в Великобритании выглядит как патовая. Но рано или поздно трудный выбор делать придется. И стороны усиленно готовятся к будущей схватке. Европа и британские сторонники ЕС быстро накручивают ситуацию в Шотландии, толкая правительство провинции на активные шаги в вопросе референдума о независимости.

Параллельно с этим в общество вбрасывается идея повторного референдума по Brexit, который по мнению его противников только и может помочь стране сделать «правильный выбор». И помочь им в этом может быстро ухудшающаяся экономическая ситуация в стране (в текущем квартале она почти гарантированно уходит в рецессию) и будущий скорый мировой экономический кризис.

В свою очередь, их противники будут противиться этой идее всеми возможными способами, но понимая, что время играет против них, уже в середине октября могут предпринять шаги, которые по итогу таки приведут страну к досрочным выборам. И тот, кто сумеет дожать нынешнюю локальную ситуацию в свою пользу, вероятнее всего сможет и выиграть всю большую партию за будущее Европы.

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