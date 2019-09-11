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11:08   11 Сентября 2019
Россия

Саммит «нормандской четверки» состоится через несколько недель

Саммит «нормандской четверки» состоится через несколько недель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о работе, ведущейся над проведением саммита «нормандской четверки», запланированного через несколько недель.

«Мы работаем над проведением саммита в формате нормандской четверки через несколько недель, чтобы добиться более значительного прогресса», — заявила Меркель   

 Ранее главы РФ, Украины, Франции и Германии собирались в Берлине в рамках подготовки к заседанию. Пока точная дата и время саммита не согласованы, заявил ранее помощник российского президента Юрий Ушаков.

29 августа президент России Владимир Путин и его немецкая коллега Ангела Меркель обсудили подготовку к саммиту для дальнейшей работы по выполнению минских соглашений. Оба лидера отметили, что минский комплекс мер по урегулированию ситуации на Украине безальтернативен и заявили о настрое на продолжение сотрудничества.

Саммит «нормандской четверки» состоится через несколько недель

На полях прошедшего ранее саммита G7 Меркель заявила о заседании «нормандского формата» в скором времени в Париже. Предыдущая встреча лидеров четырех стран прошла в германском Берлине. Будущий саммит обсуждал Путин и с главой Франции Эммануэлем Макроном во время визита в Париж.

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Автор: Тимофей Булочкин
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