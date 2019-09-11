Москва рассчитывает, что заявка России на проведение Всемирного дня туризма будет одобрена

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна обладает огромным туристическим потенциалам и лишь за последние пять лет приняла более 125 миллионов иностранных гостей.

Об этом глава государства заявил в обращении к участникам впервые проходящей в России 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации.

«Рассчитываем, что вы поддержите заявку России на проведение Всемирного дня туризма в 2022 году, а также открытие у нас Международного центра туризма под эгидой Всемирной туристской организации, - заявил Путин, подчеркнув при этом: - Символично, что местом ее проведения стал Санкт-Петербург - город, в который стремятся приехать люди со всего света».

По словам президента, город на Неве, как и вся Россия всегда радушно встречает гостей, а также по праву считается одной из самых красивых и гостеприимных туристических столиц мира, где исторически смешались многие эпохи и культуры, жанры и искусства.

Также Путин напомнил об огромном туристическом потенциале России:

«Хорошо известны природная красота наших регионов, их культурное многообразие. Для нас важно многократно усилить социально-экономическую отдачу от туризма. Это и налоговые поступления, и новые рабочие места, развитие образования и предпринимательства, решение экологических, инфраструктурных вопросов», - добавил президент.

По его словам, тот факт, что за последнюю пятилетку нашу страну посетило более 125 миллионов иностранных туристов, является убедительным результатом последовательной работы по развитию туристической индустрии.