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11:13   11 Сентября 2019
Россия

Москва рассчитывает, что заявка России на проведение Всемирного дня туризма будет одобрена

Москва рассчитывает, что заявка России на проведение Всемирного дня туризма будет одобрена

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна обладает огромным туристическим потенциалам и лишь за последние пять лет приняла более 125 миллионов иностранных гостей.

Об этом глава государства заявил в обращении к участникам впервые проходящей в России 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации.

«Рассчитываем, что вы поддержите заявку России на проведение Всемирного дня туризма в 2022 году, а также открытие у нас Международного центра туризма под эгидой Всемирной туристской организации, - заявил Путин, подчеркнув при этом: - Символично, что местом ее проведения стал Санкт-Петербург - город, в который стремятся приехать люди со всего света».

По словам президента, город на Неве, как и вся Россия всегда радушно встречает гостей, а также по праву считается одной из самых красивых и гостеприимных туристических столиц мира, где исторически смешались многие эпохи и культуры, жанры и искусства.

Москва рассчитывает, что заявка России на проведение Всемирного дня туризма будет одобрена

Также Путин напомнил об огромном туристическом потенциале России:

«Хорошо известны природная красота наших регионов, их культурное многообразие. Для нас важно многократно усилить социально-экономическую отдачу от туризма. Это и налоговые поступления, и новые рабочие места, развитие образования и предпринимательства, решение экологических, инфраструктурных вопросов», - добавил президент.

По его словам, тот факт, что за последнюю пятилетку нашу страну посетило более 125 миллионов иностранных туристов, является убедительным результатом последовательной работы по развитию туристической индустрии.

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Автор: Александр Люблинский
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