Экологическая ситуация в Иркутской области признана самой неблагоприятной по итогам лета

«Зеленый патруль» и «Национальный экологический корпус» составили экологический рейтинг российских регионов по итогам лета, сообщил портал News.ru.

Так, лидерами списка регионов с самой неблагоприятной экологической обстановкой оказались Иркутская, Свердловская и Челябинская области. Сюда же вошли Нижегородская, Оренбургская, Омская и Московская области, Якутия, а также Забайкальский и Красноярский края.

Как отметил глава правления «Зеленого патруля» и член Общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин, на последнее место рейтинга могли бы претендовать как минимум пять регионов Урала и Сибири.

«На последнем, 85-м месте рейтинга впервые за 11 лет оказалась Иркутская область», — добавил он.

Собеседник напомнил, что за летний сезон на нее обрушились паводки и лесные пожары. Более того, восемь городов региона вошли в реестр населенных пунктов, в которых наблюдается наибольший уровень загрязнения атмосферы.

Что касается самых «чистых» регионов, то на призовых местах отметились Тамбовская область, Алтайский край и Белгородская область. Также в лидерах значатся Алтай, Москва, Магаданская, Курская, Мурманская и Ульяновская области, а также Республика Коми.