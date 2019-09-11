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11:07   11 Сентября 2019
Россия

Экологическая ситуация в Иркутской области признана самой неблагоприятной по итогам лета

Экологическая ситуация в Иркутской области признана самой неблагоприятной по итогам лета

«Зеленый патруль» и «Национальный экологический корпус» составили экологический рейтинг российских регионов по итогам лета, сообщил портал News.ru.

Так, лидерами списка регионов с самой неблагоприятной экологической обстановкой оказались Иркутская, Свердловская и Челябинская области. Сюда же вошли Нижегородская, Оренбургская, Омская и Московская области, Якутия, а также Забайкальский и Красноярский края.

Как отметил глава правления «Зеленого патруля» и член Общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин, на последнее место рейтинга могли бы претендовать как минимум пять регионов Урала и Сибири.

«На последнем, 85-м месте рейтинга впервые за 11 лет оказалась Иркутская область», — добавил он.

Собеседник напомнил, что за летний сезон на нее обрушились паводки и лесные пожары. Более того, восемь городов региона вошли в реестр населенных пунктов, в которых наблюдается наибольший уровень загрязнения атмосферы.

Экологическая ситуация в Иркутской области признана самой неблагоприятной по итогам лета

Что касается самых «чистых» регионов, то на призовых местах отметились Тамбовская область, Алтайский край и Белгородская область. Также в лидерах значатся Алтай, Москва, Магаданская, Курская, Мурманская и Ульяновская области, а также Республика Коми.

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Автор: Анна Манц
#рейтинг #экология

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