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10:51   11 Сентября 2019
Россия

Комитет Госдумы поддержал пакет проектов об электронных трудовых книжках в РФ

Комитет Госдумы поддержал пакет проектов об электронных трудовых книжках в РФ

Комитет Госдумы поддержал пакет проектов об электронных трудовых книжках в России. В июле соответствующие законопроекты были внесены в ГД российским правительством. 

Согласно новым правилам, россияне смогут иметь электронные трудовые книжки, которые можно будет получить в МФЦ или Пенсионном фонде, а также на портале Госуслуг. Любой гражданин России сможет иметь доступ к своей трудовой книжке и предоставлять данные работодателям. Если человек не успеет подать заявление о сохранении бумажной электронной книжки до конца 2020 года, то к январю 2021-го он получит «живую» трудовую на руки, так как по закону работодатель больше не обязан будет ее хранить у себя. 

Еще один законопроект подразумевает обязать работодателей предоставлять сведения о работниках в Пенсионный фонд. Кроме того, работодателей могут штрафовать за нарушение сроков предоставления недостоверных или неполных сведений о работниках.

Комитет ГД по труду и социальной политике рекомендовал принять эти законопроекты в первом чтении для нижней палаты парламента.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #госдума #общество #электронные трудовые книжки

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