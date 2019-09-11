Комитет Госдумы поддержал пакет проектов об электронных трудовых книжках в РФ

Комитет Госдумы поддержал пакет проектов об электронных трудовых книжках в России. В июле соответствующие законопроекты были внесены в ГД российским правительством.

Согласно новым правилам, россияне смогут иметь электронные трудовые книжки, которые можно будет получить в МФЦ или Пенсионном фонде, а также на портале Госуслуг. Любой гражданин России сможет иметь доступ к своей трудовой книжке и предоставлять данные работодателям. Если человек не успеет подать заявление о сохранении бумажной электронной книжки до конца 2020 года, то к январю 2021-го он получит «живую» трудовую на руки, так как по закону работодатель больше не обязан будет ее хранить у себя.

Еще один законопроект подразумевает обязать работодателей предоставлять сведения о работниках в Пенсионный фонд. Кроме того, работодателей могут штрафовать за нарушение сроков предоставления недостоверных или неполных сведений о работниках.

Комитет ГД по труду и социальной политике рекомендовал принять эти законопроекты в первом чтении для нижней палаты парламента.