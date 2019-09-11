Экваториальная Гвинея обсудит поставки СПГ в Африку с «Новатэком»

Министр углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обиангу Лима анонсировал переговоры с «Новатэком» по поставкам СПГ в Африку. Об этом 11 сентября сообщает РИА Новости.

«Мы планируем провести переговоры, очень скоро», — сообщил министр.

Он также сообщил, что только несколько африканских стран получают СПГ от российских партнеров, а они, в свою очередь, рассматривают в качестве рынков для поставок сырья Азию и Северную Америку. Министр также заверил, что ЮАР, Марокко и Египет смогут стать новыми рынками для российского газа.

«Очевидно, эти рынки более прибыльные, и мы платим лучше, чем европейцы», — считает Обиангу Лима.

Однако сложность состоит в том, что терминал приема газа пока не готов, но его уже строят, заверил министр. Обиангу Лима также сообщил, что терминалы планируется строить еще и в районе Персидского залива, тогда цена на получаемый СПГ «станет лучше».

Министр отметил, что в первом квартале 2020 года все запланированные работы закончатся, а в июне начнутся коммерческие поставки на землю. В октябре 2019 года ожидаются криогенные резервуары, отметил он.