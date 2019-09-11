Член СПЧ Поляков назвал легитимным результат выборов губернатора Петербурга

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга утвердила результаты выборов губернатора, в которых победу одержал действующий градоначальник Александр Беглов. Он набрал 64,43% голосов избирателей.

Заведующий кафедрой общей политологии Высшей школы экономики, член Совета по правам человека при президенте РФ Леонид Поляков в беседе с «Политикой Сегодня», заявил, что Беглов заслуженно победил в нормальной конкурентной борьбе.

Поляков лично наблюдал за ходом выборов в Приморском районе. По его оценке, голосование проходило с соблюдением всех законов.

«Я наблюдал в городе вполне нормальную обстановку. То, что происходило 8 сентября на выборах губернатора — это нормальный избирательный процесс. Поэтому результат легитимен. Я думаю, что у петербуржцев есть все основания признать избранного губернатора в качестве человека, который победил заслуженно, победил в нормальной конкуренции и предложил понятный и внятный план развития города», — сказал Поляков.

Конкурентами Беглова на выборах были кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова (она набрала в итоге 16,84%) и поддержанный «Гражданской платформой» Михаил Амосов (16,01%).

После подсчета результатов голосования Александр Беглов поручил принять во внимание некоторые тезисы из программы своих конкурентов при формировании бюджета на будущий год.

Выборы губернатора Петербурга 8 сентября стали рекордными о числу жалоб. Так мало никогда не было. Всего Горизбирком получил 31 обращение, из них только одна жалоба.