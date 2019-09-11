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11:28   11 Сентября 2019
Россия

Член СПЧ Поляков назвал легитимным результат выборов губернатора Петербурга

Член СПЧ Поляков назвал легитимным результат выборов губернатора Петербурга

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга утвердила результаты выборов губернатора, в которых победу одержал действующий градоначальник Александр Беглов. Он набрал 64,43% голосов избирателей.

Заведующий кафедрой общей политологии Высшей школы экономики, член Совета по правам человека при президенте РФ Леонид Поляков в беседе с «Политикой Сегодня», заявил, что Беглов заслуженно победил в нормальной конкурентной борьбе. 

Поляков лично наблюдал за ходом выборов в Приморском районе. По его оценке, голосование проходило с соблюдением всех законов. 

«Я наблюдал в городе вполне нормальную обстановку. То, что происходило 8 сентября на выборах губернатора —  это нормальный избирательный процесс. Поэтому результат легитимен. Я думаю, что у петербуржцев есть все основания признать избранного губернатора в качестве человека, который победил заслуженно, победил в нормальной конкуренции и предложил понятный и внятный план развития города», —  сказал Поляков.  

Конкурентами Беглова на выборах были кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова (она набрала в итоге 16,84%) и поддержанный «Гражданской платформой» Михаил Амосов (16,01%). 

Член СПЧ Поляков назвал легитимным результат выборов губернатора Петербурга

После подсчета результатов голосования Александр Беглов поручил принять во внимание некоторые тезисы из программы своих конкурентов при формировании бюджета на будущий год.

Выборы губернатора Петербурга 8 сентября стали рекордными о числу жалоб. Так мало никогда не было. Всего Горизбирком получил 31 обращение, из них только одна жалоба. 

«Мы поставили рекорд по минимальному количеству жалоб на выборах высшего должностного лица», — сообщил на заседании в среду член горизбиркома Дмитрий Краснянский. — Обращений, которые могли повлиять на волеизъявление избирателей и результаты, не поступало».

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Автор: Мария Владимирова
#россия #выборы #петербург #общество #александр беглов

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